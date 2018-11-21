شكرا لقرائتكم النيابة تفتح تحقيقا بحق سان جرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ ساعة في 21 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 20 نوفمبر 2018 / 21:14

ذكر مصدر قضائي فرنسي أن النيابة العامة فتحت تحقيقا بحق نادي باريس سان جرمان لكرة القدم بسبب «التمييز على أساس الأصل والعرق والجنسية» على خلفية ما كشفته تسريبات صحافية عن قيام النادي بتصنيفات عرقية بحق اللاعبين اليافعين. وكان النادي أكد في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) أنه فتح تحقيقا داخليا في أعقاب ما نشره موقع «ميديابارت» الفرنسي في إطار تسريبات «فوتبول ليكس»، والذي أشار إلى قيام كشافيه باعتماد تصنيفات عرقية للمواهب الجديدة. ورفع النادي خلاصة تحقيقه الخميس إلى السلطات نافيا وجود أي «تمييز».



إلا أن المصدر القضائي أوضح أن النيابة العامة فتحت الجمعة تحقيقا بشأن تهم «معالجة البيانات الشخصية دون إذن»، و«تسجيل أو حفظ البيانات الشخصية التي تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية والإثنية»، و«جمع البيانات ذات الصفة الشخصية بطرق ملتوية، غير قانونية وغير شرعية».

إلا أن المصدر القضائي أوضح أن النيابة العامة فتحت الجمعة تحقيقا بشأن تهم «معالجة البيانات الشخصية دون إذن»، و«تسجيل أو حفظ البيانات الشخصية التي تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية والإثنية»، و«جمع البيانات ذات الصفة الشخصية بطرق ملتوية، غير قانونية وغير شرعية».

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تفتح تحقيقا

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