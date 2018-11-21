رياضة | سولاري وريال مدريد يبحثان عن دفعة معنوية في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري وريال مدريد يبحثان عن دفعة معنوية في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري وفريقه ريال مدريد الإسباني، يبحثان عن دفعة معنوية في بطولة الليجا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه في السنوات الأخيرة، أثبت ريال مدريد بأنه فريق دوري أبطال أوروبا، حيث أحتفل الفريق بمعظم أمجاده في أوروبا، بينما كانوا دائماً يعانون من المشاكل على المستوى المحلي.

ويعد تحقيق ريال مدريد للقبين فقط من الدوري الإسباني في آخر عقد، وتمثل نقطة سيئة لفريق يبدأ كل بموسم بهدف الفوز بكل شيء وهذا يزعج النادي.

وتوج زين الدين زيدان في أول 18 شهر له في النادي بالدوري الإسباني في الموسم الثاني له مُنذ توليه المسؤولية ويأمل سانتياغو سولاري بالنجاح في هذا التحدي في أول موسم له.

ريال مدريد سيواجه إيبار في حين ستكون هناك مواجهة مرتقبة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة مما يعني أن هناك فريقاً سوف يخسر نقاطاً في تلك المباراة.

سولاري لن يعطي الأولوية لأي بطولة وسيسعى لتحقيق النجاح في جميع الجهات، كما فعل زيدان ذلك. لن يتم التنازل عن أي مباراة وسيتم إختيار اللاعبين اللائقين للمباراة على حساب اللاعبين الغير لائقين.

وتم التعاقد مع سولاري الآن حتى عام 2021، وهو يعلم أنه سيحاول إثبات قيمته فيما تبقى من هذا الموسم وأن موسماً بلا نجاح قد ينهي وقته في ريال مدريد.