شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الصعيد تطمئن على الخطيب وتتمنى له الشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت رابطة أندية الصعيد وعلى رأسها أشرف سعد، رئيس نادي قنا، اتصالات بأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي للاطمئنان على محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، الذي خضع موخرًا لعملية جراحية في ألمانيا .

وأجرى الخطيب جراحة ناجحة فى ألمانيا، أمس الإثنين، لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقرى التى يعانى منها منذ عدة أشهر.

وتمنى مسئولو أندية الصعيد الشفاء العاجل لمحمود الخطيب الذي يحظى باحترام وتقدير جماهير الكرة المصرية، أن يقوم وفد من أندية الصعيد بزيارة الخطيب عقب عودته من ألمانيا للاطمئنان عليه .