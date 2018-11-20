شكرا لقرائتكم البرازيل تكتفى بهدف فى مرمى الكاميرون وإصابة نيمار.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب المنتخب البرازيلى على نظيره الكاميرونى بهدف دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما بالعاصمة البريطانية لندن. سجل ريتشارليسون هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 45 من ضربة رأس. وشهدت المباراة تعرض النجم نيمار للإصابة، اضطر على إثرها إلى مغادرة ملعب اللقاء مبكرا فى الدقيقة الثامنة، إثر إصابته عقب أن سدد احدى الكرات على مرمى الكاميرون، وشارك بدلا منه ريتشارليسون مهاجم إيفرتون الإنجليزى، والذى سجل هدف اللقاء الوحيد.

ريتشارليسون سعيد بالهدف ريتشارليسون يشارك بدلا من نيمار سيدورف وكلويفرت نيمار قبل خروجه مصابا

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