شكرا لقرائتكم تعادل فرنسا وأوروجواى فى الشوط الأول.. ومبابى يلحق بنيمار ويصاب قبل لقاء ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زاد النجم الشاب كيليان مبابى من متاعب فريقه باريس سان جيرمان، بعد تعرض للإصابة خلال مواجهة المنتخب الفرنسى الودية أمام أوروجواى، والمقامة على ملعب "ستاد دو فرانس"، وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وتعرض مبابى لإصابة فى الكتف، حيث حاول استكمال اللقاء بعد تلقيه العلاج، ولكنه لم يستطع اكمال المباراة، ليغادر الملعب فى الدقيقة 35، وياشرك بدلا منه فلوريات توفان مهاجم مارسيليا.

وكان النجم البرازيلى نيمار قد تعرض هو الآخر لإصابة فى لقاء البرازيل الودى أمام الكاميرون، ليضع اللاعبان فريقهما باريس سان جيرمان فى موقف صعب قبل مواجهة ليفربول الإنجليزى الأسبوع المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.



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