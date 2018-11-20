- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم تعادل فرنسا وأوروجواى فى الشوط الأول.. ومبابى يلحق بنيمار ويصاب قبل لقاء ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل زاد النجم الشاب كيليان مبابى من متاعب فريقه باريس سان جيرمان، بعد تعرض للإصابة خلال مواجهة المنتخب الفرنسى الودية أمام أوروجواى، والمقامة على ملعب "ستاد دو فرانس"، وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.
وتعرض مبابى لإصابة فى الكتف، حيث حاول استكمال اللقاء بعد تلقيه العلاج، ولكنه لم يستطع اكمال المباراة، ليغادر الملعب فى الدقيقة 35، وياشرك بدلا منه فلوريات توفان مهاجم مارسيليا.
وكان النجم البرازيلى نيمار قد تعرض هو الآخر لإصابة فى لقاء البرازيل الودى أمام الكاميرون، ليضع اللاعبان فريقهما باريس سان جيرمان فى موقف صعب قبل مواجهة ليفربول الإنجليزى الأسبوع المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.
صراع بين كافانى وعادل رامى
لاكسالت وميندى
لويس سواريز
مبابى وفالفيردى
شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل فرنسا وأوروجواى فى الشوط الأول.. ومبابى يلحق بنيمار ويصاب قبل لقاء ليفربول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .