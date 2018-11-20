بالفيديو.. نيمار ومبابي يثيران مخاوف باريس قبل 8 أيام من موقعة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أصيب البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الدقائق الأولى لمواجهة منتخب بلاده الودية أمام الكاميرون، والتي يستضيفها ستاد ميلتون كينز بالأراضي الإنجليزية.

وخرج نيمار من الملعب لتلقي العلاج بعد آلام في العضلة الضامة، وعاد مجددًا للمشاركة، إلا أنه لم يستطع إكمال المواجهة بعدما عاودته الآلام، ليخرج من الملعب بعد سبع دقائق من صافرة البداية.

ودفع تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بالجناح الأيسر ريتشارليسون نجم فريق إيفرتون الإنجليزي بدلًا من نيمار، بينما لم تتحدد حجم إصابة نجم باريس سان جيرمان.

وفي سياق متصل، أصيب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم "PSG" أمام أوروجواي، وهو ما تسبب في قلق كبير لمشجعي فريق العاصمة الفرنسي قبل مواجهة هامة للغاية في دوري أبطال أوروبا.

وأصيب مبابي في كتفه الأيمن بعدما سقط عليه في منطقة جزاء أوروجواي عقب التحام مع حارس المرمى، ليغادر الملعب متأثرا بالإصابة.

ويلتقي باريس سان جيرمان في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري مع ليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، وهي إحدى المواجهات الحاسمة في ظل المواجهة المحتدمة بالمجموعة.