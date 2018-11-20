الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات تعاقب العداء ليفين

أعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات، اليوم الثلاثاء، حظر العداء نايجل ليفين، المتخصص في سباق 400 متر، لمدة 4 سنوات بسبب تعاطي المنشطات.

وذكرت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات، أن نتيجة اختبار ليفين جاءت إيجابية لمادة كلينبوتيرول خلال اختبار خارج المنافسات، خضع له في تشرين ثان/نوفمبر 2017.

وقال ليفين، إنه يعتقد أن سبب وجود هذه المادة فى جسمه، ربما يعود إلى تناوله مكمل غذائي.

وفاز ليفين بميدالية ذهبية في البطولة الأوروبية خلال عام 2014، وحصد الميدالية الفضية في نفس البطولة في 2012.

ويملك نايجل ليفين، 4 ميداليات في البطولات الأوروبية داخل القاعات، من بينها ذهبية سباق تتابع 400 متر في 2013.