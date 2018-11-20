الظاهرة رونالدو يتذكر تفاصيل أبرز مباراة في مسيرته

كشف أسطورة البرازيل، رونالدو، عن أبرز مباراة في مسيرته الحافلة بالإنجازات والألقاب مع ريال مدريد وراقصي السامبا.

وقال رونالدو، خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس "اللعب في ريال مدريد، حلم للجميع، إنه الأفضل، وأيضًا ارتداء قميص منتخب البرازيل، كان من أهم اللحظات في حياتي".

وأضاف "مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا موسم 2002-2003، على ملعب أولد ترافورد، كانت مباراة رائعة وممتعة وسجلت فيها 3 أهداف.

وتابع رونالدو "أجمل شيء حين تم استبدالي، ونهضت الجماهير لتهتف باسمي، لم أتوقع وقوف المشجعين من أجل تقديم التحية لي، فوجئت بالرد العفوي".

واختتم رونالدو حديثه بقوله "لقد كانت لحظة ساحرة بكل تأكيد، وهي واحدة من أهم اللحظات في حياتي، كرة القدم هي كل شيء بالنسبة لي، فحين أتذكر هذه اللحظات، أشعر بالفخر لكل ما قدمته في مسيرتي الكروية".