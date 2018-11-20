سلوك كونتي أبعده عن خيارات مانشستر يونايتد

تردد اسم الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي، داخل جدران مانشستر يونايتد، لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو، حال رحيله عن الشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة "تيليجراف"، أن إدارة مانشستر يونايتد تفكر في التخلي عن خدمات مورينيو، بعد تدهور نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 20 نقطة، وذلك بعد مرور 12 جولة من عمر المسابقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد ترددت في مناقشة اسم كونتي لتولي تدريب الفريق الإنجليزي، وذلك بعد أزمته مع تشيلسي، منذ رحيله عن البلوز في الصيف الماضي.

ولجأ كونتي، إلى ساحات القضاء، للحصول على تعويض من نادي تشيلسي، حيث اعتبر أن التخلي عنه بعد مرور 55 يوما على نهاية الموسم السابق، ومباشرة النادي في التفاوض مع المدرب الحالي ماوريسيو ساري رغم وجوده على رأس الإدارة الفنية للبوز في ذلك الوقت.

وهو الأمر الذي تسبب حسب ادعاء كونتي بإلحاق الضرر به وبجهازه الفني، كون الأندية الأخرى استكملت أجهزتها الفنية قبل بداية الموسم، ولذلك يطالب بتعويض قدره 20 مليون جنيه استرليني كتعويض عن إجراء إنهاء العقد، ورفض مبلغ 4.5 مليون جنيه الذي عرضه النادي اللندني كتسوية بين الطرفين.

وحال رحيل مورينيو عن اليونايتد، سيكون ثالث مدرب على التوالي يرحل عن الشياطين الحمر بدون إكمال عقده، ولا ترغب إدارة مانشستر يونايتد في توريط نفسها مع مدرب يلجأ إلى المحاكم مثل كونتي.