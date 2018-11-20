ريال مدريد يلاحق هدف برشلونة

يبدو أن مهمة برشلونة لن تكون سهلة في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب دخول أكثر من طرف للتعاقد مع اللاعب.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ريال مدريد وضع أدريان رابيو ضمن أهدافه الصيفية أيضا، بجانب يوفنتوس وإنتر ميلان، مما سيصعب مهمة برشلونة في التعاقد مع اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن والدة رابيو، التي تتولى مهمة إدارة أعمال اللاعب، تفتح الباب لكل العروض لاختيار أفضلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابيو سيكون أحد أكثر الصفقات المثيرة في الصيف المقبل، بسبب صراع كبار القارة على خدماته، مثلما سيحدث مع الهولندي فرينكي دي يونج، الذي يعد أبرز أهداف برشلونة أيضا.

جدير بالذكر أن عقد رابيو مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يجعل اللاعب الفرنسي قادرا على التفاوض مع أي ناد في يناير/ كانون ثان القادم.