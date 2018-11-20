- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم تقارير.. كانتى يوافق على تمديد تعاقده مع تشيلسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسى نجولو كانتى وافق على تمديد تعاقده مع تشيلسى الإنجليزى فى الفترة المقبلة.
ذكر "راديو مونت كارلو" أن كانتى سيصبح أكثر أكثر لاعبى البلوز تقاضيا للأجور فى تاريخ النادى اللندنى، حيث سيصل راتبه الجديد إلى 290 ألف استرلينى أسبوعيا، بعد ان وافق لاعب الديوك الفرنسية على تمديد تعاقده لمدة 5 سنوات مقبلة.
ويحظى كانتى باهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، من بينها باريس سان جيرمان وبرشلونة، بعد أن انضم لصفوف البلوز عام 2016، قادما من ليستر سيتى، عقب تحقيقه لقب البريميرليج مع الذئاب، وحصل على أفضل لاعب فى الدورى الأنجليزى موسم 2015-2016.
كانتى مع فرنسا
كانتى
نجولو كانتى
شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. كانتى يوافق على تمديد تعاقده مع تشيلسى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .