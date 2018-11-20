شكرا لقرائتكم تقارير.. كانتى يوافق على تمديد تعاقده مع تشيلسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسى نجولو كانتى وافق على تمديد تعاقده مع تشيلسى الإنجليزى فى الفترة المقبلة.

ذكر "راديو مونت كارلو" أن كانتى سيصبح أكثر أكثر لاعبى البلوز تقاضيا للأجور فى تاريخ النادى اللندنى، حيث سيصل راتبه الجديد إلى 290 ألف استرلينى أسبوعيا، بعد ان وافق لاعب الديوك الفرنسية على تمديد تعاقده لمدة 5 سنوات مقبلة.

ويحظى كانتى باهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، من بينها باريس سان جيرمان وبرشلونة، بعد أن انضم لصفوف البلوز عام 2016، قادما من ليستر سيتى، عقب تحقيقه لقب البريميرليج مع الذئاب، وحصل على أفضل لاعب فى الدورى الأنجليزى موسم 2015-2016.



كانتى مع فرنسا

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نجولو كانتى