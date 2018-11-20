لايف يوتيوب الشوط الثاني | مشاهدة مباراة اليمن والإمارات اليوم مباراة اليمن والإمارات مباشر يوتيوب بث مباشر| شاهد مباراة اليمن والإمارات اليوم مباشر يوتيوب بدون تقطيع كورة أونلاين لايف

بث مباشر مباراة الإمارات واليمن اليوم الثلاثاء 20-11-2018 يوتيوب بدون تقطيع HD يلتقي المنتخب اليمني مع نظيره الإماراتي ضمن المعسكر التدريبي لأسود سبأ تحضيراً لنهائيات كأس آسيا بالإمارات 2019 مشاهدة مباراة اليمن والإمارات يلا شوت مباراة اليمن والإمارات كورة ستار Kora star بث مباشر مباراة اليمن والإمارات بدون تقطيع لايف الان شاهد مباراة اليمن والإمارات وسيكون المنتخب اليمن على موعد مع الإمارات على ملعب نادي الوصل اليوم الثلاثاء على قناة أببو ظبي الرياضية 1 بث مباشر مباراة اليمن والإمارات.

يلا شوت الخليج 365 يقدم لكم خدمة بث مباشر مباراة اليمن والإمارات و أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته الليلة في دبي، استعدادا لمواجهة المنتخب الإماراتي وديا غدا الثلاثاء الساعة 5:25 مساء بتوقيت اليمن، والتي ستجمعهما على ملعب نادي الوصل شاهد أون لاين HD مباراة اليمن والإمارات.

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تذاع مباراة اليمن والامارات على قناة أبو ظبي 1 بتعليق عامر عبد الله في الأوقات التالية موعد المباراة : 5:25 مساءاً بتوقيت السعودية 4:25 مساءاً بتوقيت مصر 4:25 مساءاً بتوقيت فلسطين 4:25 مساءاً بتوقيت الأردن 4:25 مساءاً بتوقيت سوريا 4:25 مساءاً بتوقيت لبنان 5:25 مساءاً بتوقيت العراق 4:25 مساءاً بتوقيت السودان 5:25 مساءاً بتوقيت اليمن 4:25 مساءاً بتوقيت ليبيا 3:25 مساءاً بتوقيت تونس .

المشاهدة الحصرية والمباشر لمباراة اليمن والإمارات وطبق اللاعبون في تدريبات الليلة- التي اقيمت على ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم- الخطط التكتيكية التي ألقاها المدير الفني لمنتخبنا- السلوفاكي جون كاسيان

مباراة اليمن والإمارات وتعتبر المباراة أمام الإمارات هي الودية الثانية لمنتخبنا في ظرف خمسة أيام، بعد مباراة السعودية في الدمام الجمعة الماضية، والتي خسرها منتخبنا بهدف نظيف رابط سرسع وشغال بث مباشر مباراة اليمن والإمارات

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kora goal مباراة اليمن والإمارات ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب إلى الرياض الأربعاء، لمواصلة المعسكر التدريبي الذي بدأه منتخبنا، بداية الشهر الجاري بث مباشر مباراة اليمن والإمارات

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