شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. المقاولون يتقدم على الجونة بهدف الشيمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح المقاولون العرب فى التقدم على الجونة بهدف مقابل للاشئ بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الخامسة عشر للدورى .

جاءت أحداث الشوط الاول سريعة من كلا الجانبين وسيطرت عليها رغبة اللاعبين فى إحراز هدف السبق للتقدم خطوة فى جدول الترتيب وبالفعل فى الدقيقة 15 نجح أحمد الشيمى من إحراز الهدف الأول للمقاولون .

فى الدقيقة 32 احتسب أحمد العدوى حكم اللقاء ضربة جزاء للجونة بعد عرقلة محمد طلعت مهاجم المقاولون لاحمد على ظهير أيمن الجونة ، إلا أن محمد ناجى جدو وضعها فى القائم لتضيع فرصة هدف التعادل لأبناء هشام زكريا

جاء تشكيل المقاولون على النحو التالى : حسن شاهين فى حراسة المرمى

الدفاع : إبراهيم عادل – محمد سمير – حسن الشامى – أحمد الشيمى

الوسط : إبراهيم صلاح – أحمد محمود طيطا – لويس اواردو – محمد سوسته

الهجوم : محمد طلعت – أحمد على كامل

بينما جاء تشكيل الجونة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : هيثم محمد

الدفاع : أحمد على – لوى وائل – احمد سعيد اوكا – خالد صبحى

الوسط : جانوش بانوم – مصطفى جابر – محمد عبد الجواد – احمد مجدى

الهجوم : إسلام رشدى – جدو