شكرا لقرائتكم المقاولون فى اختبار جديد امام الجونة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المقاولون العرب نظيره الجونة على ستاد الجبل الاخضر فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الثلاثاء فى إفتتاحية الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل منتشياً بفوزه على الداخلية بهدفين دون رد فيما تعادل الجونة مع سموحة بهدف لكل فريق .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 7 وخسر 3 وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 16 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لمواصلة قطار الانتصارات والتقدم فى سباق مراكز المسابقة فيما يسعى هشام زكريا المدير الفنى للجونة بالعودة بالثلاث نقاط أو نقطة التعادل على أقصى تقدير فى ظل إقامة المباراة خارج ملعبه .