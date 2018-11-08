رياضة | ONLINE HD يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والترجى اليوم 9-11-2018 (ahly vs taraji) يلا شوت -كورة لايف- كورة ستار

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يلتقي الأهلى والترجي التونسي في مواجهة نارية مصيرية بنهائي بطولة إفريقيا غدًا 9-11-2018، ويقدم الدستور لمتابعيه تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، التي يستضيفها استاد رادس في تونس.

موعد مباراة الاهلي والترجي

تقام مباراة الاهلي والترجي في تمام التاسعة مساءً على استاد رادس، ويأمل الأهلي في حسم موقعة العودة لصالحه والعودة بالأميرة السمراء.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

أعلن "الكاف" عن 27 قناة ناقلة للحدث، منهم 9 قنوات من الباقة الإفريقية المفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية من بينهما يوتلسات 16 وياه سات 52 شرق.

وتأتي القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة كالتالي:

- قناة ORTB من بنين.

- قناة RTB من بوركينا فاسو.

- قناة CRTV من الكاميرون.

- قناة RTI من كوت ديفوار.

- قناة TGB من غينيا الإستوائية.

- قناة ORTM من مالي.

- قناة RTNC من جمهورية الكونغو.

- قناة RTS من السنغال.

- قناة TVT "تيلي ساحل" من توجو.

يرجى العلم أن جميع القنوات على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة الإفريقية المفتوحة على قمر ياه سات.

كما أن القنوات متوفرة على ترددات 10977 أفقي، 12604 أفقي، 10804 أفقي، 12521 أفقي على قمر يوتلسات 16.

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