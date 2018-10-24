شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حسام حسن ونقله إلى المستشفى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، للاعتداء بالضرب بحجر ألقاه أحد جماهير فيتا كلوب عقب المباراة الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى، وذلك بعد لقاء المصري مع فيتا كلوب، حسبما ذكر الحساب الرسمي للنادي المصري على «تويتر».

وودع المصري البورسعيدي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الخسارة منذ قليل، من فيتا كلوب بأربعة أهداف دون رد في مباراة الإياب بدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في بور سعيد قد انتهت بالتعادل السلبي، وسيواجه فيتا كلوب في النهائي الفائز من لقاء الرجاء المغربي وإنيمبا.

إصابة حسام حسن بعد مباراة فيتا كلوب