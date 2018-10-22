قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن غياب علي معلول ظهير أيسر الفريق عن مباراة وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا للإصابة لن يُمثل له مشكلة دفاعية؛ لأنه أعد خطة وبدائل جاهزة لتعويض هذه الغيابات.

ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة من مساء غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة مع بطل الجزائر في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز الاهلي بثنائية نظيفة.

وأكد كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم للحديث عن مباراة الغد، أن «علي معلول» لاعب مهم ومؤثر بالفريق، ولن نغفل دوره طوال الفترة الماضية، وننتظر عودته مع الفريق، لكن في الوقت نفسه فالجهاز الفني نجح خلال الفترة الماضية في تجهيز البديل لمواجهة مثل هذه الظروف.

واستطرد كارتيرون تصريحاته ، قائلاً: «خلال فترة الغيابات الأخيرة نجحنا في أن نُجهّز 3 لاعبين تقريباً في كل مركز، وهو ما جعل الجهاز الفني يواجه مثل هذه الغيابات في كثير من المباريات دون أن يشعر أحد بالفارق، كما أن الانتصارات لم تتوقف محلياً وإفريقيًا وعربياً.

وأوضح المدير الفني أن البدائل ظهروا بشكل جيد خلال الفترة الماضية وأثبتوا جدارتهم، كما أن هناك سببا مهما ومؤثرا في انتصارات الاهلي رغم الغيابات وهو «الروح الجماعية»، للفريق فاللاعبون تجتهد من أجل تحقيق الفوز في النهاية.

ورفض كارتيرون الإفصاح عن خطة المباراة، قائلاً: «سيرى الجميع الخطة التي ألعب بها غداً أمام الفريق الجزائري، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق».

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون: لا نعاني من أزمات دفاعية.. ونجحنا في تجهيز بدائل الغيابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.