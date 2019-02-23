شكرا لقرائتكم مسك الخيرية تعلن تفاصيل التقديم ببرنامج جامعة ناغويا التدريبي للتقنيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) عن موعد التقديم في (برنامج مسك – جامعة ناغويا التدريبي للتقنيات والأعمال المتقدمة في هندسة المركبات المتحركة).

وتقدم مؤسسة مسك الخيرية ومانجا للإنتاج بالتعاون مع جامعة ناغويا للخريجين والخريجات وطلاب وطالبات السنة الأخيرة في المرحلة الجامعية في تخصصات الهندسة والمركبات المتحركة فرصة الانضمام إلى برنامج تدريبي في اليابان في مجال هندسة المركبات المتحركة، حيث ستتم تغطية تكاليف البرنامج والسفر والإقامة والمواصلات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

نبذة عن البرنامج:

1- مسمى البرنامج (برنامج مسك – جامعة ناغويا التدريبي للتقنيات والأعمال المتقدمة في هندسة المركبات المتحركة).

2- الموقع (اليابان).

3- التاريخ (10 يونيو إلى 23 يوليو عام 2019م).

4- المدة (6 أسابيع).

5- الفئة المستهدفة ( الخريجين والخريجات وطلاب وطالبات السنة الأخيرة في المرحلة الجامعية).

الشروط:

1- التخصصات: الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية.

2- يجب أن يكون المتقدمون من الخريجين والخريجات أو في السنة الأخيرة في المرحلة الجامعية.

3- يتطلب التسجيل التمكن اللغة الإنجليزية.

4- درجة اختبار التوفل الورقي (550)، اختبار التوفل المحوسب (213) فأعلى، اختبار التوفل “iBT” (79) فأعلى.

5- درجة اختبار اللغة الإنجليزية (TOEIC): 730.

6- درجة اختبار آيلتس (IELTS): 5أو ما يعادلها.

7- يجب إرفاق نسخة من السجل الأكاديمي في نموذج التسجيل.

طريقة التقديم: لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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