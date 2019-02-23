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شكرا لقرائتكم وزارة الداخلية تعلن التقديم ببرنامج الابتعاث الأمني الداخلي والخارجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية عن موعد فتح باب القبول في برنامج (الابتعاث الداخلي، والابتعاث الخارجي) (لعام 1440هـ – 2019م) لطلبة (عمادة البرامج التحضيرية)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه لكل برنامج.
البرامج:
1- برنامج الابتعاث الخارجي (البرنامج الأكاديمي الأمني):
– الحصول على الثانوية العامة بنسبة 80% فما فوق.
– اجتياز البرنامج التحضيري والحصول على معدل لا يقل عن (4) من (5) فما فوق.
– اجتياز اختباري اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (4) في اختبار الآيلتس أو (29) في اختبار التوفل.
– تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (22) سنة عند بداية العام الدراسي لبرنامج البكالوريوس.
– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار تحديد سمات الشخصية.
– أن لا يكون قد سبق له الابتعاث.
– أي شروط أخرى تضعها الكلية.
2- برنامج الابتعاث الداخلي (برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية):
– اجتياز البرنامج التحضيري والحصول على معدل لا يقل عن (4) من (5) فما فوق.
– اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (55) STEP، اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.
– تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (22) سنة عند بداية العام الدراسي لبرنامج البكالوريوس.
– تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– أي شروط أخرى تضعها الكلية.
المميزات:
1- برنامج الابتعاث الخارجي:
– التعيين مباشرة بعد اجتياز البرنامج (الحصول على درجة البكالوريوس) ضابطاً بإحدى قطاعات وزارة الداخلية.
– الدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية الموصى بها من قبل التعليم العالي.
– يتم تعيين الطالب بعد تخرجه في القطاع المناسب لتخصصه.
2- برنامج الابتعاث الداخلي (برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية):
– مدة البرنامج 4 سنوات دراسية.
– يحصل الخريج على وظيفة برتبة ضابط في أحد قطاعات وزارة الداخلية.
بقية التفاصيل:
1- برنامج الابتعاث الخارجي:
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2- برنامج الابتعاث الداخلي:
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