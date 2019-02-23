شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان : تشرفت بلقاء الأبطال المصابين في ميدان الشرف والان نبدء بالتفاصيل
وقال الأمير خالد بن سلمان :"من منطلق توجيهات القيادة بخدمة جنودنا البواسل.تشرفت بلقاء إخواني الابطال المصابين في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن، ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة".
وأضاف سموه :"هنيئا لكم هذا الشرف العظيم ياحماة الوطن. اسأل الله النصر المؤزر لجنودنا بكل الجبهات، وان يرحم شهدائنا ويشفي مصابينا عاجلا غير آجل".
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