، بعد مواجهات عنيفة .. قبائل حجور تلقن الحوثيين درساً وميليشياتهم تفر ،

محمد بن مسعود - الدمام - قتلت وجرحت 30 عنصراً وأعطبت 3 عـربات عسكرية تابعة للمتمردين

قُتل وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الانقلابية في معارك مع مسلحي قبائل حجور في مديرية قارة بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وذكر مصدر عسكري، أن مواجهات عنيفة نشبت بين الجانبين، بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على تفجير الوضع شرق مديرية قارة، وفتحها جبهة جديدة فيها.

ووفقاً للمصدر، فإن المعارك أسفرت عن سقوط 30 عنصراً من الميليشيا الانقلابية ما بين قتلى وجرحى، وإعطاب 3 عربات عسكرية تابعة للمتمردين، وفِرار مَن تبقى من عناصرهم، وفقاً لموقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وعقب خسارة المتمردين الحوثيين للمعركة، أقدموا على استهدف مواقع يتمركز فيها، مقاتلو القبائل في جبل الرحبة، بعد انكسارها شرق المديرية.

وذكر المصدر، أن الميليشيات لجأت إلى حشد عناصرها من مديريات تابعة لمحافظة الحديدة، ودفعت بهم إلى جبهة حجور بمحافظة حجة عبر مديرية باجل، لتعزيز عناصرها هناك، بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها أخيراً في حجور بكشر، ولاحقاً في حجور، بمديرية قارة.