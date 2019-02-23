، "البلوي": انضمام جمعية الإرشاد السياحي للاتحاد الدولي حافز مهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تطوير المهنة وخلق فرص عمل في الإرشاد السياحي أهم واجباتنا

أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإرشاد السياحي سطام البلوي، عن صدور الموافقة على انضمام الجمعية للاتحاد الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي، مبيناً أن الاتحاد يعنى بتطوير المهنة بكل أنحاء العالم ودائماً ما يدعم الدول الناشئة في هذا المجال، وهو اتحاد مهني بحت.

قال البلوي: إن انضمام الجمعية لجمعيات الاتحاد الدولي يتم به تبادل الخبرات في هذا المجال من ناحية التدريب والاطلاع على الأنظمة المعمول بها، التي تدعم الشباب السعودي وتحفزهم للانضمام لهذه المهنة، مبيناً سعي إدارته لاستضافة المؤتمر الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي في السعودية في دورته 2023، وستطرح هذه الدعوة خلال اجتماع الاتحاد في دورته القادمة في دولة صربيا.

وأكد أنه من الأهمية خلق فرص عمل في الإرشاد السياحي إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المرشد السياحي هو المتحدث الرسمي -كما نصفه- باسم تاريخ وحضارة وثقافة المنطقة، وهذا الأمر يجعلنا نعمل على تأهيل شباب قادرين على إرسال صورة إيجابية عن السياحة الداخلية، مشيراً إلى أن السياحة منظومة متكاملة من عدة خدمات تقدم من جهات مختلفة، تبدأ وتنتهي بتواجد ومرافقة المرشد السياحي المسؤول الأول والأخير عن صناعة انطباعات جيدة لما يقدم من تلك الخدمات، مؤكداً أن هذا هو الدور المأمول من المرشد السياحي.

ولفت البلوي إلى أن هناك حوافز تقدمها الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين؛ حيث إننا الآن بصدد إطلاق برنامج لدعم المرشد السياحي من خلال إنشاء صندوق لدعمه ماديًّا بمبالغ، عند عمله على رحلات وبرامج سياحية معينة وفق اشتراطات محددة للدعم، مضيفاً أن الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين تعمل على إشراك المرشدين في ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات الدولية، كذلك تقديم دورات تدريبية مجانية وبرنامج التعريف بمهنة الإرشاد السياحي.

وكشف عن العمل على إعادة النظر في شروط الالتحاق بدورات الإرشاد السياحي، موضحًا أنه تم في عام 2018 تدريب أكثر من 900 متقدم و250 من المطوفين، وجميعهم تنطبق عليهم الشروط الحالية، لكن نحن بصدد رفع نسبة النجاح لاختبار القياس، برفع المؤهل من الثانوية العامة إلى اشتراط المستوى الجامعي وشرط توافر الخبرة في مجال السياحة، إضافة إلى إلغاء الدورة التدريبية التي تقام لمدة خمسة أيام، واشتراط أن يلتحق المتقدم بدبلوم متخصص في الإرشاد السياحي، وكل ذلك لتجويد الخدمة للسائح في ظل إقبال الشباب على تلك المهنة التي تستند على السياحة كأهم الموارد الاقتصادية القادمة بقوة.