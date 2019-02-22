الان تتابع “عمل الطائف” ينقذ عاملا ينام في العراء.. ويلزم الشركة بمسكن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أنهى مكتب وزارة العمل في الطائف معاناة عامل ينام في العراء، وألزم شركة المقاولات التي يعمل بها بتوفير مسكن مناسب له.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعامل يتبع إحدى شركات المقاولات ينام في العراء لعدم توفر مسكن له، وعمموا نداء واستغاثة بالمسؤولين في مكتب وزارة العمل بمنطقة الطائف، والذين استجابوا على الفور وأعلنوا إلزام الشركة بتوفير مسكن مناسب للعامل وإنهاء معاناته.