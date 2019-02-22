، "آل الشيخ" إدراج "الصينية" في المناهج يعزز الشراكة الاستراتيجية مع البلد الآسيوي ،

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قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: إن اختيار اللغة الصينية لتكون ضمن المناهج الدراسية؛ يأتي من منطلق قوة الصين الاقتصادية وشراكتها الاستراتيجية للمملكة.
وأضاف "آل الشيخ" أن الدول المتقدمة تعتمد في تعليمها لغتين أو أكثر، بالإضافة للغتها الأم؛ مؤكداً أنه قد "حان الوقت من أجل إدراج اللغة الصينية في المناهج، ليكون تعليمنا مواكباً لتلك التوجهات".
يُذكر أن من أهداف إدراج اللغة الصينية في المراحل التعليمية للمدارس والجامعات السعودية وفق وزارة التعليم؛ تعزيزُ أواصر التعاون والتواصل في كل المجالات، وتحقيقُ شراكة استراتيجية شاملة بين السعودية والصين، وأيضاً لاقتناص الفرص الواعدة بين الشعبين، وتعزيز التنوع الثقافي للطلاب في المملكة.
كما شملت الأهداف فتحَ آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية بالمملكة، وأخيراً بلوغ المستهدفات المستقبلية في التعليم على صعيد رؤية 2030.
"آل الشيخ" إدراج "الصينية" في المناهج يعزز الشراكة الاستراتيجية مع البلد الآسيويفهد الغبيوي الخليج 365 2019-02-22
قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: إن اختيار اللغة الصينية لتكون ضمن المناهج الدراسية؛ يأتي من منطلق قوة الصين الاقتصادية وشراكتها الاستراتيجية للمملكة.
وأضاف "آل الشيخ" أن الدول المتقدمة تعتمد في تعليمها لغتين أو أكثر، بالإضافة للغتها الأم؛ مؤكداً أنه قد "حان الوقت من أجل إدراج اللغة الصينية في المناهج، ليكون تعليمنا مواكباً لتلك التوجهات".
يُذكر أن من أهداف إدراج اللغة الصينية في المراحل التعليمية للمدارس والجامعات السعودية وفق وزارة التعليم؛ تعزيزُ أواصر التعاون والتواصل في كل المجالات، وتحقيقُ شراكة استراتيجية شاملة بين السعودية والصين، وأيضاً لاقتناص الفرص الواعدة بين الشعبين، وتعزيز التنوع الثقافي للطلاب في المملكة.
كما شملت الأهداف فتحَ آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية بالمملكة، وأخيراً بلوغ المستهدفات المستقبلية في التعليم على صعيد رؤية 2030.
22 فبراير 2019 - 17 جمادى الآخر 1440
08:14 PM
قال: الدول المتقدمة تعتمد في تعليمها لغتين أو أكثر مع لغتها الأم
قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: إن اختيار اللغة الصينية لتكون ضمن المناهج الدراسية؛ يأتي من منطلق قوة الصين الاقتصادية وشراكتها الاستراتيجية للمملكة.
وأضاف "آل الشيخ" أن الدول المتقدمة تعتمد في تعليمها لغتين أو أكثر، بالإضافة للغتها الأم؛ مؤكداً أنه قد "حان الوقت من أجل إدراج اللغة الصينية في المناهج، ليكون تعليمنا مواكباً لتلك التوجهات".
يُذكر أن من أهداف إدراج اللغة الصينية في المراحل التعليمية للمدارس والجامعات السعودية وفق وزارة التعليم؛ تعزيزُ أواصر التعاون والتواصل في كل المجالات، وتحقيقُ شراكة استراتيجية شاملة بين السعودية والصين، وأيضاً لاقتناص الفرص الواعدة بين الشعبين، وتعزيز التنوع الثقافي للطلاب في المملكة.
كما شملت الأهداف فتحَ آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية بالمملكة، وأخيراً بلوغ المستهدفات المستقبلية في التعليم على صعيد رؤية 2030.
، "آل الشيخ" إدراج "الصينية" في المناهج يعزز الشراكة الاستراتيجية مع البلد الآسيوي ،
المصدر : الخليج 365
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