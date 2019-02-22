تفاصيل صفقة ضخمة لأرامكو بقيمة 10 مليارات دولار خلال زيارة ولي العهد للصين

وقّعت أرامكو السعودية المملوكة للدولة اتفاقا لبناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في الصين اليوم الجمعة في ختام زيارة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بكين مدتها يومين.

واتفقت أرامكو على تأسيس مشروع مشترك مع شركة نورينكو الصينية لتطوير مجمع للتكرير والبتروكيماويات في مدينة بانجين، شمال شرق الصين، وقالت إن استثمارات المشروع تصل إلى أكثر من عشرة مليارات دولار.

وقالت أرامكو إنها ونورينكو، بالإضافة إلى بانجين سينين، سيؤسسون شركة جديدة باسم ”أرامكو هواجين للبتروكيميائيات“ في إطار مشروع سيضم ”مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، ووحدة تكسير إثيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويا“.

وأوضح بيان للشركة أن أرامكو ستملك 35 % من الشركة الجديدة فيما ستملك نورينكو وبانجين سينشين 36% و29% بالترتيب.

وستوفر أرامكو ما يصل إلى 70 % من لقيم الخام للمجمع، الذي من المتوقع أن يبدأ عملياته في عام 2024.

وقالت أرامكو إن قيمة المشروع ”تجعله أكبر المشاريع الأجنبية المشتركة في الصين“.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو في البيان إن الاتفاق دليل واضح على استراتيجية أرامكو السعودية للتحرك بعيدا عن علاقة البائع والمشتري إلى موقع تتمكن فيه من تنفيذ استثمارات كبيرة للمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية الصينية.

كما ذكر البيان أن هناك خططا لتأسيس ”منظومة تجارية في مجال التجزئة للوقود“.

وأضاف البيان ”بحلول نهاية عام 2019، يُتوقع أن يتم تأسيس شركة تسويق مشتركة بين ثلاثة أطراف وهي: أرامكو السعودية، وهواجين الشمالية، ومجموعة لياونينغ لإنشاءات النقل الاستثمارية المحدودة، لتطوير شبكة من محطات التجزئة الرئيسة في الأسواق المستهدفة“.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن أرامكو وقعت اتفاقا للاستحواذ على حصة نسبتها 9 % في مشروع تشجيانغ للبتروكيماويات.

ويُضفي هذا الطابع الرسمي على خطة جرى الإعلان عنها في السابق، للحصول على حصة في مصفاة تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا ومجمع بتروكيماويات في تشوشان جنوبي شنغهاي.