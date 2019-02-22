وصول أكثر من 3.6 مليون معتمر إلى السعودية وإصدار 4.1 مليون تأشيرة عمرة

سجّلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 4 ملايين و116 ألف و827 تأشيرة عمرة حتى 16 جمادى الآخر لهذا العام، بينما تصدرت الجنسية الباكستانية قائمة الأكثر قدومًا بـ910 ألف و28 معتمرًا، وجاءت بنجلادش في ذيل القائمة بـ93 ألف و760 معتمرًا.

وأظهرت الإحصاءات التراكمية للمؤشر الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الحالي، أن مجموع القادمين إلى المملكة وصل إلى 3،672،648 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين من داخل المملكة 439،785 فردًا، منهم 302،263 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 137،522 في المدينة المنورة، وبينما سجلت الإحصاءات مغادرة 3،232،863 معتمرًا، بعد أن أدّوا المناسك والزيارة.

ويقيس مؤشر العمرة الأسبوعي، خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمال أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أداء المناسك، إلى جانب أعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة، البالغ عددهم 10 آلاف و169 موظفًا، منهم 8،430 من الذكور، و1،739 من الإناث.

وحسب إحصاءات المؤشر، فقد توزّع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، حيث جاء عبر المنافذ الجوية 3،266،663 معتمرًا، وعن طريق البر 374،915 معتمرًا، بينما سجل وصول 31،070 معتمرًا عن طريق المنافذ البحرية.. وأظهر المؤشر أن أكثر الجنسيات قدومًا كانت من باكستان بـ910،028 معتمرًا، تلتها إندونيسيا بـ596،970، بعدها الهند 391،087، ثم اليمن 200،239، وجاءت ماليزيا خامسًا بـ193،364 معتمرًا، وتلتها كل من مصر بـ189،496، وتركيا 158،403، والجزائر 127،563، والأردن 102،234، وبنجلاديش 93،760.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة إصدار التأشيرات، والقدوم، والمغادرة؛ بما يُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، وصولًا إلى مستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.