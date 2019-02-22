النعمي لـ«الخليج 365»: إقرار 6 توصيات في ختام المؤتمر الوطني للإصابات

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جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان) أوضح المساعد للتخطيط والتحول بصحة جازان رئيس ورش العمل بالمؤتمر الوطني للإصابات استشاري الجراحة الدكتور عواجي النعمي لٰـ "الخليج 365" أن المؤتمر الذي نظمته صحة جازان على مدار ثلاثة أيام، واختتمت فعالياته أول أمس (الخميس) برعاية نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز وحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومشاركة 69 خبير واستشاري ومتحدث من المملكة والعالم العربي أقر ستة توصيات تضمنت التوصية بمركز للإصابات بمنطقة جازان، والتوصية بلجنة وطنية للإصابات، والتوصية باستمرار المؤتمرات والاجتماعات العلمية الخاصة بالإصابات، والاستمرار في تحسين وتدريب الكفاءات للتعامل مع الإصابات، وتأسيس لجنة وطنية للإصابات، وتخصيص مقاعد أكثر للإيفاد والابتعاث في تخصص الإصابات.

أوضح المساعد للتخطيط والتحول بصحة جازان رئيس ورش العمل بالمؤتمر الوطني للإصابات استشاري الجراحة الدكتور عواجي النعمي لٰـ "الخليج 365" أن المؤتمر الذي نظمته صحة جازان على مدار ثلاثة أيام، واختتمت فعالياته أول أمس (الخميس) برعاية نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز وحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومشاركة 69 خبير واستشاري ومتحدث من المملكة والعالم العربي أقر ستة توصيات تضمنت التوصية بمركز للإصابات بمنطقة جازان، والتوصية بلجنة وطنية للإصابات، والتوصية باستمرار المؤتمرات والاجتماعات العلمية الخاصة بالإصابات، والاستمرار في تحسين وتدريب الكفاءات للتعامل مع الإصابات، وتأسيس لجنة وطنية للإصابات، وتخصيص مقاعد أكثر للإيفاد والابتعاث في تخصص الإصابات.

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