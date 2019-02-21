شكرا لقرائتكم إيقاع 25 تعهدًا على منافذ بيع ببريدة مخالفة لنظام التبغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - بريدة

أوقعت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم 25 تعهدًا على عدد من منافذ البيع بمدينة بريدة، وذلك بعد جولة ميدانية نفذتها اللجنة أمس الأول الثلاثاء.

وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم أن الجولات الميدانية تهدف إلى مراقبة منافذ البيع بعدم وجود أي مخالفات لنظام مكافحة التبغ، وتطبيق الأنظمة بحق منافذ البيع المخالفة.

ولفتت الشؤون الصحية إلى أن الجولة الميدانية التي نفذتها اللجنة، شهدت إيقاع 25 تعهدًا على منافذ بيع رصد فيها أعضاء اللجنة وجود مخالفات استوجبت تطبيق الأنظمة بحقهم.



مختارات مباراة ليفربول ضد البايرن .. تقاعس ماني يُهدد حلم أصدقاء صلاح



المواقع المقترحة لملاعب الأربعة الكبار في الرياض وجدة مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.