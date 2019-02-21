، عسير.. "جراحة الـ10 ساعات" تستأصل ورماً سرطانياً من لسان مريض ،

محمد بن مسعود - الدمام - عمليه نوعية نفّذها فريق طبي بالمستشفى المركزي.. و"مبارك": دعم لا محدود

أجرى قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والرقبة بمستشفى عسير المركزي، عملية نوعية لمريض لاستئصال ورم سرطاني من اللسان، مع إجراء تنظيف وتشريح للعقد اللمفاوية بكلتا الجهتين من الرقبة بشكل كامل؛ حيث تعتبر هذه العملية من العمليات النوعية الكبرى التي تُجرى بمستشفى عسير المركزي والتي استغرق إجراؤها أكثر من عشر ساعات، تخللها إرسال عينات من منطقة العملية لقسم الأنسجة؛ للتأكد من عدم وجود بقايا للورم.

وقد أجريت العملية بفريق طبي مكون من عدد من أخصائيي جراحة الأنف والأذن والحنجرة بقيادة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والرقبة الدكتور مبارك بن شايع القحطاني، وفريق التخدير بقيادة الدكتور مصطفى إبراهيم والدكتور حسن تنبولي، وكذلك فريق التمريض المشارك بالمستشفى.

وقد قدّم "مبارك" شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي سعيد آل مستور، على الدعم والاهتمام اللا محدود في كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات الطبية والجراحية للمرضى.