نشاط سوق الأسهم الخليجية وبورصة دبي في اعلى مستوياتها

سجلت بورصة دبي ارتفاعها لأعلى مستوياتها بالتزامن مع صعود جميع أسواق الأسهم الخليجية وتعافي الأسهم العالمية بعد تنشيط المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وكانت الشركات العقارية قد حققت نتائج مالية قوية الأسبوع الماضي، وهو ما أفضى إلى ست جلسات من المكاسب.

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعاً 2.6% عند 2632 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2018، بقيادة أسهم إعمار العقارية وإعمار مولز وإعمار للتطوير، التي حققت مكاسب في الجلسات القليلة الماضية حيث قفز سهم إعمار العقارية 6.2%، في أكبر حجم تداول له منذ ديسمبر 2017 فيما صعد سهم إعمار مولز 6.1%، بينما ارتفع سهم إعمار للتطوير 3.1%، بحسب "سكاي نيوز".

وسجلت أسهم عقارية أخرى، مثل سهم داماك الذي ارتفع 4.8%، وسهم أرابتك الذي زاد 5%، كما زاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.5%، مع صعود سهم بنك أبو ظبي التجاري 5.9%.

أما السعودية فقادت أسهم البنوك بارتفاع المؤشر الرئيس للسوق بنسبة 0.6%، بعد تضرر الأسهم في جلسات المكاسب الأخيرة، فيما ارتفع سهم مجموعة سامبا المالية 3.2%، بينما صعد سهم بنك الرياض 2.3%.