أكدت وزارة التجارة والاستثمار ، اليوم الأربعاء ، إنها أوقفت خمسة وافدين في جريمة تستر تجاري كشفت عنها مقاطع صوتية تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة .
وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع ”تويتر“ ”وزارة التجارة والاستثمار تضبط 5 عمالة مخالفين في أبها بجريمة التستر التجاري بعد تداول مقاطع صوتية تحمل تجاوزات لإدارتهم منشأة تجارية في أبها واستدعاء كفيلهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة“.
ويُسمع في المقاطع الصوتية وافد يمني كما بدا من لهجته، وهو يوجه عاملين لديه من جنسيته، لمتابعة عمل موظفات سعوديات يعملن لديه في محلات بيع الملابس النسائية في مدينة أبها بمنطقة عسير.
ويوصي الوافد اليمني في التسجيلات، مواطنيه بتعليم الموظفات السعوديات طريقة التحايل على أنظمة وزارة العمل التي تقصر العمل في قطاع بيع الملابس النسائية على السعوديين فقط، وتشترط توفير تأمين طبي للعاملات فيه وشروط أخرى لا تتحقق في المحلات التي يديرها الوافد اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل صوتي مسرب لـ يمنيين في المملكة يفضح سر تحايلهم على أنظمة العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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