بالصور.. حريق ضخم يلتهم حوش مواد بترولية جنوب جدة

نجحت عناصر الدفاع المدني بجدة، في إخماد حريق اندلع في حوش على سكراب ومواد بترولية جنوب المحافظة.

حيث قال الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في حوش يحتوي على سكراب ومواد بترولية جنوب المحافظة، دون أي إصابات».

وكان مدني جدة، قد نجح، صباح اليوم الأربعاء، في إخماد حريق اندلع بشقة في بناية، وتم إخراج شخص محتجز وهو بصحة جيدة دون أي إصابات.