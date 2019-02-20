السعودية | ديوان المراقبة العامة يعلن 10 وظائف تقنية شاغرة لحملة الدبلوم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ديوان المراقبة العامة يعلن 10 وظائف تقنية شاغرة لحملة الدبلوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

أعلن ديوان المراقبة العامة عبر موقعه الإلكتروني توفر 10 وظائف تقنية شاغرة لحملة الدبلوم بالمرتبة الخامسة، للعمل بالمركز الرئيسي للديوان بمدينة الرياض، واشترط الديوان أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

تصنيف الوظيفة:

– حاسب آلي (بالمرتبة الخامسة) (العدد 10 وظائف).

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- حائز على المؤهلات المطلوبة.

4- غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

5- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية مالم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

الشروط الخاصة:

1- درجة الدبلوم حاسب آلي معترف به.

2- إجادة استخدام الحاسب وتطبيقاته.

3- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

الشروط:

أضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1440/06/17هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/06/18هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:

أضغط هنا

لمزيد من المعلومات:

أضغط هنا