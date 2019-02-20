وزارة العدل: 3 تدابير لمكافحة التحرش في بيئة العمل

شدَّدت وزارة العدل على ضرورة وضع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي؛ للتدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته، في إطار بيئة العمل في كل منها.

وأشارت وزارة العدل، في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للخطوات التي يجب اتباعها، وتمثلت في: «آلية تلقي الشكاوي داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها، ونشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها».

وأوضحت الوزارة أنه يجب على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي، مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا، في حال مخالفته أيًا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام؛ وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأشارت إلى أنه لا تخلو المساءلة التأديبية، التي تتم وفقًا لهذه المادة بحق المجني عليه، في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا.