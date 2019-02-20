الان تتابع تعليم صبيا: لجنة عاجلة للوقوف على مقطع “طالب الشريعة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن المتحدث الرسمي بتعليم صبيا الأستاذ إبراهيم الحازمي أن مدير التعليم الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي، ​وجه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف غدا على جميع التفاصيل التي وردت في مقطع صوتي تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي لأحد الطلاب قيل إنه في مدرسة الشريعة، يناشد فيه أحد منسوبي الإدارة للتدخل تجاه ما تعرض له من ضرب من أحد المعلمين، على حد وصفه، والتأكد من جميع الملابسات الخاصة به، بما يضمن حفظ حقوق جميع منسوبي المدرسة معلمين أو طلاب.

وأكد الحازمي، في بيان الأربعاء، أن إدارة تعليم صبيا تؤكد على التعامل التربوي بين جميع منسوبيها كما عودونا على ذلك دائما، في الوقت الذي سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنظامية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن، مشددا على الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التعليم والتي تقضي بمنع ضرب الطلاب نهائيًا.