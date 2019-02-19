شكرا لقرائتكم 41 مركزًا صحيًّا في الطائف يدخلون مرحلة التطوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الطائف

بدأت صحة منطقة الطائف إطلاق المرحلة الأولى خلال عام 2019، لتحديد المراكز المستأجرة منذ سنوات طويلة والسيئة ومعالجة أوضاعها، من خلال عدة خطوات تضمنها توجيه وزير الصحة توفيق الربيعة.

وقال المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي: إن الحلول اشتملت على دمج المراكز القريبة واستئجار محلات تجارية في المولات والمجمعات التجارية والشوارع الرئيسية وتحويرها لتكون مركزًا صحيًّا خدميًّا بديلًا للمركز الصحي، وأيضًا إغلاق المراكز التي لديها مستوى متدنٍّ في عدد المراجعين اليومي.

وبناء على ذلك؛ شكل مدير الشؤون الصحية بالطائف، صالح بن سعد المونس، لجنة حددت 41 مركزًا صحيًّا وفق معايير محددة استوجبت إخضاعها للتحسين والتطوير وفق توجيهات الوزارة، مشددًا على أنه لا صحة لوجود تقارير أو ما شابه حول وجود مراكز آيلة للسقوط، بل مراكز تحتاج تطوير وإعادة النظر.



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