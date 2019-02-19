شكرا لقرائتكم حفل ماجد المهندس وتكريم عبدالكريم عبدالقادر مسك ختام شتاء طنطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - العلا

يختتم شتاء طنطورة فعالياته يوم 22 فبراير الجاري، بحفل الفنان ماجد المهندس، وحفل آخر لتكريم الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر.

ويملك ماجد المهندس دفئًا فطريّا في صوته، وحسًّا مرهفًا في التلحين، كما تميز ببراعة المزج ما بين تقنيات الأداء في الموسيقى العراقية وموسيقى الجزيرة العربية.

وبالنسبة إلى حفل تكريم الفنان عبدالكريم عبدالقادر، فهو يأتي لرد الجميل لفنان يسير منذ بداية مشواره الفني قبل 56 سنة وحتى الآن، بخطوات فنية محسوبة، ويحافظ على تقديم أصالة النغمة التي تتميز بها موسيقى الجزيرة العربية.



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