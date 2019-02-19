القبيسي: نعتز بمواقف خادم الحرمين لما فيه مصلحة الشعوب العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعربت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات الدكتورة أمل القبيسي عن اعتزاز المجلس الوطني الاتحادي بالمواقف المشرفة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لما فيه خير ومصلحة شعوب مجلس التعاون الخليجي والشعوب العربية كافة، ومن أجل نصرة القضايا العربية والإسلامية، وحرصه الدائم على تماسك ووحدة الصف والموقف والكلمة في مواجهة جميع التحديات.

جاء ذلك في كلمة ترحيبية خلال حضور رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ والوفد المرافق له جانبا من جلسة المجلس الوطني الاتحادي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للإمارات.

واستحضرت رئيسة المجلس السيرة العطرة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - الذي رسخ مع أشقائه ملوك المملكة العربية السعودية أسس علاقات البلدين الشقيقين منذ عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز.

وأضافت قائلة "تربطنا أخوة دم وأخوة نخوة وواجب، وهذا التحالف هو تحالف حق وزئير أبطال وإقدام شجعان ورسالة حزم قوية لكل من يحاول العبث بأمننا المشترك، أو المساس بالأمن الجماعي ليس لدولتينا فحسب، وإنما لمنظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأشادت بإنشاء مجلس التنسيق الإماراتي السعودي الذي أضفى الطابع المؤسسي على هذه العلاقات، إضافة إلى كونه نافذة تفاعل مباشرة للتعامل مع القضايا الملحة وفق قواعد مدروسة وأسس استراتيجية، مما سيكون له بالغ الأثر وعظيم النتائج في بلوغ طموحات قيادتينا وشعبينا في تشييد صرح صلب، معربة عن تقديرها لرئيس مجلس الشورى لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية، مبينة أن هذه الزيارة تمثل رافدا معززا للأطر الاستراتيجية للعلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين.