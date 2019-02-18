شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يناقش مع قائد الجيش الباكستاني التعاون الدفاعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام أباد)

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم (الاثنين)، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجو، يرافقه رئيس الاستخبارات الفريق عاصم منير.

وجرى خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في المجالات الدفاعية، وفرص تعزيزه، إضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة.

صور