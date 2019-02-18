القيادة تهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الديموقراطية لبلادها

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية السيدة بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة ذكرى يوم الديموقراطية لبلادها. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية السيدة بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة ذكرى يوم الديموقراطية لبلادها. وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبهانداري، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية السيدة بيديا ديفي بهانداري بمناسبة ذكرى يوم الديموقراطية لبلادها. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لبهانداري، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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