شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: مستقبل عظيم للسعودية وباكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد ولي العهد الأمير أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العمل على بناء مستقبل عظيم للسعودية وباكستان، وذلك خلال كلمته في حفل الاستقبال الذي أقامه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، احتفاءً بزيارة ولي العهد. وكشف عن توقيع اتفاقيات مشتركة مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار. محمد بن سلمان: لدى السعودية كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية محمد بن سلمان: السعودية قادرة على استقطاب 50 مليون سائح في الأعوام الـ 15 المقبلة محمد بن سلمان: لدي إيمان في منطقة الشرق الأوسط ونراهن على مستقبلها محمد بن سلمان: كلنا ثقة بالمستقبل المشترك والمشرق بين السعودية وباكستان محمد بن سلمان: نعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية من بينها قطاع السياحة محمد بن سلمان: باكستان ستصبح دولة قوية قريباً وسنكون شركاء كما كنا دوماً محمد بن سلمان: باكستان دولة عزيزة على الشعب السعودي بكافة أطيافه عمران خان: نشكر ولي العهد السعودي على الزيارة وكنا نتمنى إقامة أطول



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