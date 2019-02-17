، مصدر بـ"اتصالات" عسير: "جعبة بيشة" اعتمد فيها الجيل الرابع والتنفيذ الفترة المقبلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي: معاناتنا مستمرة ولم تنته وهي دون حلول

كشف لـ"الخليج 365" مصدر في الاتصالات بمنطقة عسير، عن أن مركز الجعبة التابع لمحافظة بيشة، اعتمد في الشبكة الجيل الرابع، وسوف يتم التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وأن إشكالية الشبكة في الجعبة في إرسال البيانات، بينما إجراء المكالمات جيد.

يأتي ذلك وسط مطالبات أهالي مركز الجعبة بسرعة تنفيذ المشروع؛ حيث معاناتهم مستمرة، ولم تنته نهائيًّا إلا بتنفيذ الجيل الرابع بمركزهم.

وكشف المصدر عن أنه كان من المفترض التنفيذ حالياً، لكن بسبب مشاكل في التراسل تأخّر التنفيذ، مبينًا أن شبكة الاتصال بمركز الجعبة ليس بها إشكالية، لكن المشكلة تكمن في خدمة البيانات، وحلها في إضافة الجيل الرابع بالأبراج بمركز الجعبة الذي سوف يتم تنفيذه في الفترة المقبلة.

من جهتهم، ذكر الكثير من الأهالي أن مشكلة البيانات مستمرة ولم تنته ولا صحة لما ذكره البعض عن انتهاء المعاناة؛ فالمشكلة في البيانات لشركات الاتصال "ضعيفة جداً" إلى "شبه متوقفة"، والغريب أن هناك قرى مجاورة للجعبة كلها الجيل الرابع؛ العبلاء جنوباً، وجرب غرباً، والثنيه شرقاً، مبينًا أن المقاول مستلم المشروع بتركيب وتنفذ الجيل الرابع له مدة، ولا زالت معاناتهم مستمرة دون حلول.

وطالب الأهالي الشركة، وبشكل مستمر، بحل معاناة مركز الجعبة الذي يعيش فيه قرابة 10 آلاف نسمة وبشكل جذري؛ فهناك كثير من الأهالي والقرى والمدارس والمستوصفات تحتاج الخدمة بشكل عاجل للتواصل مع ذويهم في المنطقة وخارجها، وأنه لا يخفى على الجميع مدى أهمية الاتصال والتواصل والإنترنت والجيل الرابع، وأملهم في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتدخل وإنهاء تلك المشكلة والمعاناة التي طال انتظار حلها.

