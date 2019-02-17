باكستان ترحب بزيارة ولي العهد باللغة العربية.. والخارجية السعودية ترد بـ الأوردو

رحّبت الحكومة الباكستانية بحفاوة بزيارة ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لأراضيها، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، باللغة العربية، واصفةً زيارته بالتاريخية، فيما جاء رد وزارة الخارجية السعودية عليها باللغة الأوردية.

وقالت الحكومة الباكستانية عبر حسابها الرسمي عبر “تويتر” باللغة العربية:” باكستان وشعبها يستقبلون بود وترحاب ولي عهد المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في زيارته التاريخية إلى باكستان، يتمتع البلدان الشقيقان بالعلاقات الأخوية القائمة منذ زمن طويل والتي تزداد قوة يوما بعد يوم”.

وجاء رد وزارة الخارجية السعودية باللغة الأوردية على تغريدة الحكومة الباكستانية قائلة: “ونحن فخورون بالعلاقات الأخوية مع بعضنا البعض، وإننا نسير نحو مستقبل مشرق”.