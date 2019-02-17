شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ حياة مقيم تعرض لحادث بالسعيرة والان نبدء بالتفاصيل

تمكن فريق طبى بمستشفى السعيرة العام من إنقاذ حياة مقيم بالعقد الثالث من العمر، تعرض لحادث دهس، تسبب بإصابته بعدة كسور، واستقرت حالته ولله الحمد.



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