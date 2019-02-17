السعودية اليوم / حاكم رأس الخيمة يلتقي محافظ منطقة أقمولا بجمهورية كازاخستان



رأس الخيمة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم محافظ منطقة أقمولا بجمهورية كازاخستان مالك مورزالين الذي يزور الإمارات حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

كما جرى خلال اللقاء التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك بين حكومة رأس الخيمة ومحافظة أقمولا بجمهورية كازاخستان تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وتهدف الاتفاقيات إلى تبادل الخبرات والفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية والتقنية وتوسيع مجالات العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتبادل زيارات الوفود الرسمية ورجال الأعمال، والمشاركة في المعارض الاقتصادية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار بين الطرفين في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية .

// انتهى //

18:44ت م

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رأس الخيمة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم محافظ منطقة أقمولا بجمهورية كازاخستان مالك مورزالين الذي يزور الإمارات حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .كما جرى خلال اللقاء التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك بين حكومة رأس الخيمة ومحافظة أقمولا بجمهورية كازاخستان تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.وتهدف الاتفاقيات إلى تبادل الخبرات والفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية والتقنية وتوسيع مجالات العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتبادل زيارات الوفود الرسمية ورجال الأعمال، والمشاركة في المعارض الاقتصادية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار بين الطرفين في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية .// انتهى //18:44ت م0243

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