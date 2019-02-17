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الخليج 365- تباينت أسعار الريال السعودى في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد 17-2-2019، مقابل الجنيه المصري، وجاءت الأسعار وفقًا لأخر التحديثات البنكية على النحو التالي:

استقرت اسعار الريال السعودى اليوم حيث سجل الريال السعودي 4.63 جنيها للشراء، بينما سجل الريال السعودى 4.68 جنيها للبيع.

استقر الريال السعودى في البنوك اليوم سجل الريال السعودي 4.67 جنيها للشراء، فيما سجل الريال السعودى. 4.69 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي 4.67 جنيها للشراء.

سجل سعر الريال السعودى 4.70 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني بمصر

استقر سعر الريال السعودى اليوم حيث سجل الريال السعودي 4.64 جنيها للشراء، بينما سجل الريال السعودى 4.70 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى

واصلت اسعار الريال السعودى استقراره حيث سجل الريال السعودي نحو 4.64 جنيها للشراء، سجل سعر الريال السعودى نحو 4.69 جنيها للبيع.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي واقل سعر للبيع

استقرت اسعار الريال السعودى وسجل شهر الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.69 جنيها، وقدم بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.68 جنيها.

محدث.. سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 17 فبراير 2019