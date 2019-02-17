شكرا لقرائتكم فيديو.. عمران خان يقود السيارة بالأمير محمد بن سلمان في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، السيارة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وصل إلى إسلام آباد في مستهل زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان عمران خان على رأس مستقبلي ولي العهد في المطار، حيث انتظر نزوله من الطائرة لأكثر من 5 دقائق في أرض المطار تعبيرًا عن الحفاوة الشعبية بهذه الزيارة.



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