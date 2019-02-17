شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي: زيارة ولي العهد لباكستان تعزز من التعاون المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لباكستان تأتي في إطار العلاقات التاريخية واستمرارًا للتعاون المشترك بينهما بما ينعكس إيجابًا على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد السفير المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بما تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وباكستان من تنامي في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمن والدفاع، فضلًا عن مساعيهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن زيارة ولي العهد، لإسلام آباد، ولقائه بالقيادة الباكستانية ستسهم في تعزيز العمل الثنائي وفتح آفاق أوسع لمستقبل هذه العلاقة، منوهًا بما تحظى به الزيارة من اهتمام حكومي وشعبي نظرًا لمكانة المملكة العربية السعودية في نفوس أبناء الشعب الباكستاني الشقيق.

وقال السفير نواف المالكي: «لمست من المسؤولين الباكستانيين اهتمامًا كبيرًا بزيارة ولي العهد، ويعدون المملكة الصديق الأهم والأوثق لبلادهم إزاء مواقفها التاريخية إلى جانب الشعب الباكستاني في مختلف الظروف».