السعودية اليوم / الأمن المركزي بالعاصمة الليبية طرابلس” يرفع درجة التأهب في ذكرى احتفالات فبراير



طرابلس 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

طالب مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالعاصمة الليبية طرابلس، العميد محمد فتح الله، اليوم رجال الدوريات والتمركزات الأمنية المُنتشرة في طرابلس بأخذ أقصى درجات التأهب والاستعداد لتأمين احتفالات المواطنين بحلول ذكرى ثورة فبراير.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها العميد محمد فتح الله برفقة ضُباط من وزارة الداخلية للاطلاع على سير عمل رجال الأمن في شوارع المدينة، ومدى استعداداهم للتعامل مع أي خروق أمنية مُتوقعة.

وحث مدير الإدارة العامة للأمن المركزي رجال الأمن على بذل المزيد من المجهودات لتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الاحتفالات، وإبراز هيبة رجال الأمن، مشدداً على ضرورة مُعاملة المواطنين بالشكل الأمثل.

// انتهى //

18:17ت م

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طرابلس 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسطالب مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالعاصمة الليبية طرابلس، العميد محمد فتح الله، اليوم رجال الدوريات والتمركزات الأمنية المُنتشرة في طرابلس بأخذ أقصى درجات التأهب والاستعداد لتأمين احتفالات المواطنين بحلول ذكرى ثورة فبراير.جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها العميد محمد فتح الله برفقة ضُباط من وزارة الداخلية للاطلاع على سير عمل رجال الأمن في شوارع المدينة، ومدى استعداداهم للتعامل مع أي خروق أمنية مُتوقعة.وحث مدير الإدارة العامة للأمن المركزي رجال الأمن على بذل المزيد من المجهودات لتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الاحتفالات، وإبراز هيبة رجال الأمن، مشدداً على ضرورة مُعاملة المواطنين بالشكل الأمثل.// انتهى //18:17ت م0227

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