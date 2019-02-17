شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 يسجل 139.54 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 159.47 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 146.18 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 139.54 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 119.60 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 93.02 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 12 فسجلت 79.73 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,959 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,116 ريالًا.



مختارات تضارب الأنباء بشأن وفاة دانه العليان



شاهد الأمير محمد بن سلمان في منزل عبدالعزيز بن فهد بالرياض مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.